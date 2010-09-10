Литвин видит, что продолжается президентская кампания

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что противостояние в парламенте между коалицией и оппозицией может привести к крайне негативным последствиям для страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом спикер сказал в интервью программе «Час» на «5-м канале».

По словам В.ЛИТВИНА, блокирование фракцией «БЮТ-Батькивщина» работы парламента не является «борьбой за то, чтобы защитить народ». «Это борьба, которая преследует одну цель: сломить друг друга. Сломает ли оппозиция власть или наоборот, - сказал он. - По большому счету, это продолжение президентской кампании». При этом руководитель парламента назвал главной опасностью то, что «в процессе этого столкновения можно сломать страну». «Ценой этого противостояния может быть Украина», - заявил В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады назвал странной ситуацию, «когда оппозиция сама себя блокирует, не желая рассматривать те вопросы, которые сама же предложила», в частности, обсудить в сессионном зале законопроект о моратории на жилищно-коммунальные тарифы, а после этого внести его на рассмотрение с соответствующими изменениями. По мнению В.ЛИТВИНА, если бы рассмотрение законопроектов, предложенных оппозицией, состоялось в соответствии с парламентскими процедурами, власть вынуждена была бы «считаться с такой позицией и прибегать к соответствующим действиям». При этом он подчеркнул, что сегодня отсутствуют даже проекты решений как о повышении жилищно-коммунальных тарифов, так и о повышении пенсионного возраста.

В результате сложившейся ситуации, сказал В.ЛИТВИН, «имеем на выходе возбужденное состояние людей, изнурительную борьбу и отсутствие возможности принять крайне необходимые решения». «Я считаю, что с этой позорной практикой нужно давно покончить», - заявил руководитель парламента.

Вместе с тем, он отметил, что «никто не хочет упустить настроения людей, которые стоят за той или другой политической силой». «Тем более что уже фактически стартует кампания по выборам местных органов власти. Цель партии, победившей на предыдущих выборах, - закрепить, укрепить свою победу. Проигравшая партия - стремится осуществить реванш. Этим продиктовано это острое противостояние. К величайшему сожалению, эпицентром этого противостояния является Верховная Рада Украины, из-за этого колотит страну, из-за этого нет покоя», - убежден В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО в очередной раз заявил. что депутаты от «БЮТ-Батькивщины» будут блокировать работу Верховной Рады, пока не будут приняты положительные решения по четырем законопроектами, направленным на социальную защиту населения.

Он напомнил, что «БЮТ-Батькивщина» настаивает на принятии решений по отмене повышенных цен на газ, введению моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги, введению налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, а также урегулированию вопросов энергетической безопасности.