Терехина обвиняют в диверсионной деятельности

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» призывает Верховную Раду Украины избрать нового руководителя комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики в связи с неудовлетворительной работой нынешнего его председателя Сергея ТЕРЁХИНА.

Об этом говорится в распространённом сегодня открытом обращении главного координатора ГК «Форум спасения Киева» Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО к председателю парламента и народным депутатам Украины в связи с инициативой парламентариев об отзыве С.ТЕРЁХИНА с должности.

«За время председательства в налоговом комитете С.ТЕРЁХИН умышленно нарушал сроки рассмотрения законопроектов, которые могли увеличить доходную часть госбюджета, но которые невыгодны коммерсантам. Тем самым он неприкрыто обслуживал интересы большого бизнеса, не давая дышать обществу», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер ФСК, аргументируя свою позицию, напомнил, что до сих пор в комитете не рассмотрен законопроект № 6285, который был зарегистрирован 9 апреля этого года, а 13 апреля – направлен для рассмотрения в комитете. «Без веских оснований возвращён на доработку законопроект № 2113«О налоге на недвижимое имущество» , зарегистрированный ещё 22 февраля 2008 года. Я уж не говорю о законопроектах об увеличении акцизов на пиво и спирт этиловый, а также о повышении акциза на креплёные вина, которые до сих пор не рассмотрены», – уточнил он.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, руководствуясь корыстными интересами, С.ТЕРЁХИН «осознанно препятствует продвижению законопроектов, связанных с увеличением доходной части бюджета».

«Экономически подорвав правительство Юлии ТИМОШЕНКО, сегодня С.ТЕРЁХИН продолжает свою диверсионную деятельность, обескровливая бюджет нового Кабмина. Произошедшая на всех уровнях смена власти должна коснуться и человека, который в ущерб государству отстаивает интересы алкогольных, табачных, автомобильных дельцов», – пояснил лидер ФСК.

Как пишет "Коммерсант-Украина", Верховная Рада планирует 9 сентября рассмотреть вопрос об отзыве народного депутата С.ТЕРЁХИНА с должности главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.