Сегодня Ющенко проведет консультации о роспуске парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня планирует провести консультации с руководством Верховной Рады относительно роспуска парламента.

Об этом глава государства сказал журналистам 31 марта после завершения съезда партии “Народный Союз Наша Украина”.

В.ЮЩЕНКО подтвердил, что в понедельник, 2 апреля, он приглашает председателя ВР Александра МОРОЗА, руководителей фракций и групп парламента для проведения официальных консультаций, предваряющих роспуск Верховной Рады.

Как стало известно УНИАН, проведение консультаций запланировано на 14.00 понедельника.