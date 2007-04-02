Сегодня Ющенко проведет консультации о роспуске парламента
08:44, 02 апреля 2007Политика
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Президент не исключает подписания указа
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня планирует провести консультации с руководством Верховной Рады относительно роспуска парламента.
Об этом глава государства сказал журналистам 31 марта после завершения съезда партии “Народный Союз Наша Украина”.
В.ЮЩЕНКО подтвердил, что в понедельник, 2 апреля, он приглашает председателя ВР Александра МОРОЗА, руководителей фракций и групп парламента для проведения официальных консультаций, предваряющих роспуск Верховной Рады.
Как стало известно УНИАН, проведение консультаций запланировано на 14.00 понедельника.
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