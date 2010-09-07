Бютовец заявляет, что ВР заблокировали еще и правоохранители

Народный депутат из фракции БЮТ Олег ЛЯШКО заявляет, что правоохранительные органы заблокировали Верховную Раду и мешают проходу в ее помещение даже некоторым народным депутатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЛЯШКО заявил сегодня с трибуны ВР по окончании перерыва.

«Я хочу проинформировать, что помещение Верховной Рады заблокировано. Я прошу вас, Владимир Михайлович, дать команду министру внутренних дел снять блокаду Верховной Рады», - сказал он, обращаясь к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ.

По словам народного депутата, сторонники оппозиции, которые выступают против повышения тарифов, не имеют возможности приблизиться к парламенту в то время, как представители Партии регионов смогли даже поставить свои палатки у стен.

«Народные депутаты от оппозиции не могут пройти к стенам парламента, потому что сотрудники милиции проверяют удостоверения, и если депутаты от оппозиции, то не пропускают в парламент», - сказал О.ЛЯШКО.

В свою очередь В.ЛИТВИН поручил аппарату ВР проверить информацию относительно блокирования входов в ВР.