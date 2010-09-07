Открылась VII сессия Верховной Рады Украины шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия сессии принимают участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета министров во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, председатель Высшего административного суда Александр ПАСЕНЮК, председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор ТАТЬКОВ, руководители Национального банка Украины, Счетной палаты, Фонда государственного имущества, Высшего совета юстиции, Антимонопольного комитета, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЁВА и другие представители разных ветвей власти.

По традиции, сессия открылась исполнением Государственного гимна Украины в исполнении народного хора им. Григория Верёвки.