Добкин: Тимошенко выбрала себе стиль поведения

Лидер Харьковской областной организации Партии регионов, глава Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН не заинтересован в отсутствии ВО «Батькивщина» на местных выборах в Харьковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя заявление ВО «Батькивщина» об отказе Главного управления юстиции в Харьковской области зарегистрировать нового председателя областной парторганизации Арсена АВАКОВА.

«Я думаю, что никто не допустит, чтобы эта уже немногочисленная, но небезызвестная политическая сила не была представлена на выборах. Я и сам не заинтересован в том, чтобы «Батькивщина» каким-то образом самоустранилась. Я хочу, чтобы 31 октября состоялись выборы, в которых харьковчане могли бы избирать весь спектр политических сил», - сказал М.ДОБКИН.

М.ДОБКИН расценил эти заявления руководства ВО «Батькивщина» как “пиар-ход перед выборами» и допустил, что причина в отказе регистрации А.АВАКОВА председателем облорганизации ВО «Батькивщина» заключается в «каких-то нарушениях».

При этом он выразил уверенность, что эта ситуация никак не повлияет на присутствие этой политической силы на выборах в Харьковской области в органы местного самоуправления.

«Эта политическая сила избрала для себя, и это очевидно для всех, такой стиль поведения, который постоянно будет показывать, что их бьют, им мешают, им угрожают, их лишают всего. Эта жалоба будет проходить красной линией сквозь всю избирательную кампанию», - заявил М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, в ВО «Батькивщина» заявляют, что должностные лица Главного управления юстиции в Харьковской области, действуя «с превышением служебных полномочий, злоупотребляя властью и служебным положением», отказываются регистрировать нового председателя областной парторганизации ВО «Батькивщина» А.АВАКОВА.

29 июня отчетно-выборная конференции харьковской областной организации ВО «Батькивщина» избрала своим лидером А.АВАКОВА.

Сегодня, 6 сентября, лидер “Батькивщины” Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее партия фактически лишена возможности принимать участие в местных выборах уже в четырех областях. «Мы не будем принимать участие, если не будет исправлена ситуация, в Харьковской, Киевской, Львовской и Луганской областях», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО, что в этих областях состоялась смена руководителей областных организаций партии, однако органы юстиции не принимают к сведению информацию о смене руководителей.