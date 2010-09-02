У Винского хотят, чтобы Киев избавился от «азиатской» системы управления

Партия «Народна влада» инициирует создание Комитета защиты местного самоуправления г. Киева, который будет добиваться приведения системы власти в столице в соответствие с Европейской хартией местного самоуправления.

Об этом сообщается в заявлении Киевской городской организации партии «Народна влада», обнародованном в четверг, 2 сентября.

Партия «Народна влада» констатирует, что действующая система управления в Киеве является несовершенной и не отвечает интересам киевской городской общины. «Как следствие, в г. Киеве имеем коррупцию, взяточничество, произвол в принятии решений, утрату управляемости городом, непрозрачные тарифы и тому подобное. Фактом является то, что г. Киев имеет «азиатскую» систему управления, которая полностью игнорирует киевлян и городскую общину. Ситуацию в г. Киеве следует немедленно изменить», - говорится в заявлении.

В «Народной владе» считают, что система власти, ее функции и возможности должны полностью отвечать Европейской хартии местного самоуправления, которая ратифицирована Украиной еще в 1997 году. «Именно имплементация этой хартии даст киевлянам шанс сформировать европейскую систему местного самоуправления в г. Киеве», - подчеркивается в документе.

«Мы должны реализовать в г. Киеве два базовых принципа: «одна община – один представительский орган» и «киевскую городскую власть – под контроль местной общины». Потому вся власть в г. Киеве должна перейти к избранному обществом городскому председателю и городскому исполнительному комитету, назначенному городским советом по предоставлению городского председателя. Городской председатель возглавляет исполком, председательствует на заседаниях совета», - сказано в заявлении.

При этом «Народна влада» подчеркивает, что «с целью обеспечения большей легитимности, безусловно, должно быть обеспечено голосование за главу города в два тура».

В партии Винского подчеркивают необходимость принятия закона о местном референдуме, «который дает четкий и прозрачный механизм контроля общества за властью через процедуру отставки главы города, городского совета, городского исполнительного комитета через референдум».

В то же время, убеждены в «Народной владе», «любые государственные администрации на уровне города и районов должны быть ликвидированы как таковые, что в сущности ликвидируют местное самоуправление».

В Закон Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» должны быть внесенные соответствующие изменения, после чего целесообразно провести выборы главы города и Киевского городского совета.

Партия «Народна влада» призывает все политические партии и общественность столицы высказаться по данному вопросу, а также призывает небезразличных объединиться в Комитет защиты местного самоуправления г. Киева.

Как сообщалось, недавно партия «Народна влада» обратилась с призывом в парламент провести комплексную реформу местного самоуправления.