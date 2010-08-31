Эксперт прочит победу на выборах мэра Одессы регионалу

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что на выборах городского головы Одессы победит кандидат от Партии регионов, на которого сделает ставку Президент и поддержит губернатор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, так В.БАЛА прокомментировал появление новых социологических данных относительно перспектив отдельных кандидатов на выборах мэра Одессы.

При этом эксперт считает, что абсолютно не важно, какую социологию будут демонстрировать кандидаты на стадии выдвижения.

«Сегодня почти не остается сомнений в том, что следующим мэром Одессы станет тот, на кого сделает ставку Президент, выдвинет областная организация ПР и поддержит губернатор Э.МАТВИЙЧУК. При этом сегодня, еще до стадии официального выдвижения, появления разного рода социологических данных относительно перспектив отдельных кандидатов, не стоит рассматривать серьезно. Особенно с учетом манипулятивной составляющей, которую так любят молодые технологичные кандидаты. Также стоит понимать, что на предстоящих выборах в Одессе роль «третьего» кандидата и альтернативной политической силы, скорее всего, будет нивелирована степенью критичности результатов. Избиратель будет голосовать либо за ГУРВИЦА и против ПР, либо против ГУРВИЦА и за ПР», - сказал В.БАЛА.

Также, по мнению В.БАЛЫ, принципиально важным как для партии власти, так и для нового мэра будет формирование большинства, которым будет заниматься в процессе выборов именно глава областной организации ПР.

«Скорее всего в Одессе будет две взаимодополняющие кампании – одна за пост городского головы, вторая за большинство в горсовете. Новоизбранный мэр, кто бы им не стал, скорее всего не сможет сформировать большинства в городском совете без фракции ПР и учета фактора губернатора. Это значит, что в случае создания большинства в горсовете, избрании мэра-регионала, в области будет сформирована крайне централизованная и эффективная вертикаль власти, способная уходить от деструктива и заниматься решением глобальных задач», - отметил эксперт.