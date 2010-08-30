Меркель рассказала об откровенном разговоре с Януковичем

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ отмечает, что ФРГ заинтересована в дальнейшем развитии демократических процессов и свободы слова в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕРКЕЛЬ заявила на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась сегодня в Берлине.

Канцлер ФРГ отметила, что на сегодняшний день отношения Украины и Германии находятся на «хорошем, солидном, человечном уровне». «В то же время мы имеем еще много возможностей интенсифицировать эти отношения», - сказала она.

По словам А.МЕРКЕЛЬ, во время ее встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ была обсуждена актуальная внутренняя ситуация в Украине.

«И я, с одной стороны, сказала, что хорошим является то, что процессы принятия решений в Украине сейчас находятся на солидной базе. С другой стороны, я также подчеркнула, что мы, безусловно, заинтересованы в продолжении демократических процессов относительно свободы прессы, относительно свободы слова. Мы очень откровенно обсудили эти вопросы», - сказала А.МЕРКЕЛЬ и отметила, что с В.ЯНУКОВИЧЕМ “была достигнута договоренность продолжить при необходимости откровенный диалог по данному вопросу”.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ в который раз отметил, что он, как никто другой, заинтересован в развитии демократии и свободы слова.

Как пример глава государства заметил, что сегодня Верховная Рада приняла решение о внесении изменений в закон о местных выборах, которые сделали настоящий документ более демократичным по требованию украинского общества и международного сообщества.