Меджлис будет участвовать в выборах вместе с Рухом

Представители меджлиса крымскотатарского народа будут участвовать в местных выборах в Крыму, которые пройдут 31 октября, вместе со своим давним партнером - Народным Рухом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ сообщил журналистам в Симферополе после курултая - общенационального съезда крымских татар.

«У нас не было никаких оснований прекращать договорные отношения с партией Народный Рух. Идем (на выборы - УНИАН) с Народным Рухом», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Делегаты Курултая утвердили список кандидатов в крымский парламент. Его возглавил Рефат ЧУБАРОВ - первый заместитель председателя меджлиса.

«Мы указали в списке пятнадцать человек. Видите, мы какие щедрые - остальное оставили русским», - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Он отметил, что принятый летом украинским парламентом закон о местных выборах сокращает возможности меджлиса избирать своих представителей в высший орган автономии.

«Видимо, мы получим примерно вдвое меньше (мест), чем раньше», - сказал лидер меджлиса.