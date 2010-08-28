Янукович уверен, что с Олимпиадой у Украины все сложится

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает уверенность, что реконструкция аэропорта в Харькове и приведение его к международным требованиям и стандартам будут способствовать дальнейшему развитию региона.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Харькове глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия нового терминала международного аэропорта в рамках подготовки Украины к проведению Евро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что реконструированный Харьковский аэропорт сможет принимать около 2 млн. пассажиров в год, что в четыре раза больше, чем было до начала реконструкции.

«Это позволяет нам открыть Харьковскую область – восток нашей страны для наших гостей, для людей, которые хотят приезжать в Украину и вкладывать в ее развитие финансовые средства», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что реконструкция Харьковского аэропорта является «символом начала развития Слобожанщины».

Президент также отметил, что это чрезвычайно важное событие и позитивный пример сотрудничества государства и частного бизнеса в процессе развития Украины.

В связи с чем В.ЯНУКОВИЧ заметил, что частная компания, которой владеет харьковский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ вложила в реконструкцию аэропорта 433 млн. грн.

Глава государства выразил уверенность, что Украина сегодня стала на путь реформ и проведения Евро-2012 раскрывает для государства большие возможности.

«Я уверен, что мы успешно проведем Евро-2012 и будем готовиться к проведению зимних олимпийских игр в Карпатах в 2022 году», - заявил Президент Украины.