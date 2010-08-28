Янукович откроет аэропорт и заглянет на праздник шахтеров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня совершит поездку в Харьковскую и Луганскую области.

Как сообщал УНИАН, в Харькове глава государства примет участие в церемонии открытия нового терминала Международного аэропорта «Харьков», который сооружен к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Ожидается, что В.ЯНУКОВИЧ выступит с приветственной речью и пообщается с журналистами.

Во время посещения Луганской области Президент Украины примет участие в мероприятиях по случаю Дня шахтера в городе Стаханове.