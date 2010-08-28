Янукович откроет аэропорт и заглянет на праздник шахтеров
10:30, 28 августа 2010Политика
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Президент пообщается с журналистами
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня совершит поездку в Харьковскую и Луганскую области.
Как сообщал УНИАН, в Харькове глава государства примет участие в церемонии открытия нового терминала Международного аэропорта «Харьков», который сооружен к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Ожидается, что В.ЯНУКОВИЧ выступит с приветственной речью и пообщается с журналистами.
Во время посещения Луганской области Президент Украины примет участие в мероприятиях по случаю Дня шахтера в городе Стаханове.
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