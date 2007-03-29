Янукович обиделся на Ющенко: одним - объятия и поцелуи, другим - претензии

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ назвал безответственным и ошибочным сегодняшнее обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на пресс-конференции в Харцизске Донецкой области.

«На мой взгляд, это ошибка Президента делать такие заявления», - сказал премьер. Он отметил, что он не смог прочитать заявления Президента полностью, а лишь сидя на совещании прочитал его «одним глазом», однако вывод о том, что правительство не выполняет задания по социальной защите и по росту экономики - это «голословный вывод».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, чтобы делать такие выводы, «необходимо вернуться на год или два назад и посмотреть на 2005 год, когда Президент вместе со своей коалицией нес ответственность за состояние дел в стране». «На 2006 год посмотреть и сделать сравнительную таблицу, и посмотреть на экономические показатели, в том числе, и на те хвалебные оды, которые шли в адрес правительств, объятия и поцелуи. Мы это видели, и за этим наблюдала вся страна», - сказал премьер. В.ЯНУКОВИЧ считает, что Президент должен быть более объективным и более справедливым, если он ответственный Президент.

«И я не хотел бы, чтобы обиды в такой форме, несправедливые, мы слышали в свой адрес», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьера, на последней встрече с Президентом он снова предлагал В.ЮЩЕНКО «систему работы с правительством, с коалицией, с Верховной Радой то есть, системно работать, отработать регламент и работать совместно, потому что невозможно дальше так работать». Он отметил, что 8 месяцев не было ни одной встречи с правительством. «Что это - правительство другой страны или это правительство, не избранное в Украине?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

У меня один вопрос, если с первого дня партии, которые не довольны результатами самых демократических выборов, про которые все время говорили все международные организации, которые за ними наблюдали, а они не удовлетворены результатами.

Говоря о партиях, которые не довольны результатами парламентских выборов 2006 года, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что есть Конституция, по которой в 2011 году будут очередные выборы, и нужно Конституцию выполнять. «А с первого дня требовать повторных выборов, признание выборов недействительными и т.д. - вот это антиконституционные действия. И то, что сейчас Президент повторяет слова известной в стране дамы, вы знаете, меня это удивляет», - сказал премьер.

По его словам, «у Президента есть возможность, и мы ее обсуждали с ним на последней встрече, объединиться вместе, стать во главе процесса роста экономики, во главе процесса роста благосостояния граждан». Как подчеркнул премьер, коалиция настроена на то, чтобы сотрудничать. «И мы считаем, что это та миссия, которую должен выполнять Президент, а повторять слова, за которыми прослеживается желание лидеров некоторых партий сделать ревизию выборов, я считаю, что это не дело Президента», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что выступает за то, чтобы все в стране происходило в правовом поле. По словам В.ЯНУКОВИЧА, он согласен с последним абзацем обращения Президента о том, что Конституционный Суд должен сделать выводы. «По этим выводам дальше будет идти все… Любой шаг со стороны Президента, который будет направлен на дестабилизацию страны, на любые действия вне границ правового поля - он должен хорошо понимать о своей личной ответственности», - заявил премьер.

В.ЯНУКОВИЧ надеется, и последний ее разговор с В.ЮЩЕНКО дает ему эту надежду, что взаимопонимание все-таки будет. По словам премьера, во время встречи он «увидел в глазах Президента желание найти такое взаимопонимание». В.ЯНУКОВИЧ надеется на встречу с Президентом завтра и «будем определяться».

Также В.ЯНУКОВИЧ сказал, что не верит, что В.ЮЩЕНКО подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент в обращении по случаю годовщины парламентских выборов 2006 года заявил, что требует от парламентско-правительственного большинства отказаться от антизаконных действий и призывает Конституционный Суд Украины безотлагательно обнародовать заключения по наиболее принципиальным делам его производства.

Также глава государства настаивает на утверждении Верховной Радой в виде Закона Украины ключевых договоренностей между большинством и оппозицией, направленных на реализацию стратегических приоритетов страны и ее граждан.