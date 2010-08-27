Эксперты прогнозируют падение рейтингов ПР и Тигипко

Политические эксперты прогнозируют падение рейтингов Партии регионов и ее сателлитов.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в Киеве.

По словам директора компании стратегического консалтинга "Berta Communications" Тараса БЕРЕЗОВЦА, «регионалы», осознавая, что проигрывают на выборах в столице, взялись за ликвидацию районных советов. «Они действуют по принципу «нет человека (районов) – нет проблемы», - сказал эксперт.

Т.БЕРЕЗОВЕЦ также прогнозирует падение рейтинга партии «Сильная Украина» и ее лидера Сергея ТИГИПКО. Причину этого эксперт видит в резонансных решениях, за которыми стоит вице-премьер-министр.

«В частности, речь идет о продвижении Налогового кодекса, а также переговорах с Международным валютным фондом, которые закончились решением об увеличении пенсионного возраста для женщин и увеличении цены на газ. Все эти события покажут снижение динамики роста рейтинга С.ТИГИПКО», - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Политический аналитик, медиа-технолог PR-группы «Polittech» Ярослав МАКИТРА отметил, что «руководство ПР поставило задачу на выборах взять единолично под контроль советы всех уровней в восточных, южных и центральных областях (вплоть до Хмельницкого), а на западе Украины взять власть путем «сколачивания» разноформатных коалиций. То есть речь идет о реализации проекта под условным названием: «Партия регионов. От Збруча до Донца»».

«Пытаясь решить свои политические проблемы, действующая власть начала разрушать систему местного самоуправления. Вслед за отменой райсоветов в Киеве такая же судьбы может ожидать другие города и регионы, где команда ЯНУКОВИЧА имеет низкий рейтинг, в частности Львов», - прогнозирует аналитик.