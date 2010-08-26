Литвин наконец увидел в Украине стабильность и определенность

Украина преодолела зону турбулентности, сегодня есть стабильность и определенность, что позволяет планировать внутреннюю и внешнюю политику на перспективу.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валидом АЛЬ-МУАЛЛИМОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН, акцентируя внимание “на традиционно дружественном характере отношений, связывающих обе страны”, выразил убеждение, что интенсификация двусторонних отношений положительно повлияет на дальнейшие взаимоотношения между народами.

Он отметил необходимость углубления отношений стран на межпарламентском уровне. При этом он напомнил, что последний визит председателя Народного собрания (парламента) Сирии Махмуда АЛЬ-АБРАША в Украину был в 2007 году. В.ЛИТВИН пригласил руководителя сирийского парламента посетить Украину.

Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики отметил, что намерения изменить уровень взаимоотношений будут нуждаться в поддержке со стороны парламентов обеих стран. Он заверил, что у Президента Сирии «есть вся политическая воля, чтобы в дальнейшем поддерживать и развивать отношения с Украиной», и сообщил, что на протяжении 2008 года уровень товарооборота между Украиной и Сирией превысил 1 млрд. дол. По его словам, «в ближайшее время есть намерения удвоить эту цифру».

В.АЛЬ-МУАЛЛИМ считает одним из важных аспектов сотрудничества развитие не только двусторонних отношений, но и преобразование их в многосторонние.

«Украина - это своеобразное окно в Беларусь и страны Балтии, - сказал он. – В свою очередь, Сирия является окном в страны арабского мира и страны Персидского залива».

По его убеждению, одним из приоритетных направлений сотрудничества стало бы учреждение морского судоходного маршрута, который бы совместил порт Латакию с Одессой, а также использование мощного развития сети железнодорожных дорог Украины.

В.ЛИТВИН напомнил, что Верховная Рада в ноябре 2009 года ратифицировала Договор между Украиной и Сирией о правовых отношениях и взаимной правовой помощи в гражданских и уголовных делах, и выразил надежду на то, что сирийская сторона ускорит ратификацию этого договора со своей стороны.

Также, по его убеждению, необходимо как можно скорее рассмотреть двустороннюю Консульскую конвенцию. «Растут и увеличиваются человеческие контакты, и в связи с этим - необходимость регулировать проблемы, которые могут возникать в этой сфере», - сказал он.

В.АЛЬ-МУАЛЛИМ передал В.ЛИТВИНУ приглашение от имени председателя Народного собрания посетить Сирию.