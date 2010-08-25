Наливайченко: люди оценят повышение цены на газ на местных выборах

Координатор Общественной инициативы «Оновлення країни» Валентин Наливайченко призвал украинцев на местных выборах дать оценку нынешней власти. Об этом он заявил в эфире Радио «Свобода», отвечая на вопрос слушателей относительно повышения цены на газ.

«Оновлення країни» сразу заняло конкретную позицию и остро критиковало соглашения, которые заключались нынешним правительством, якобы что будет сохранена низкая цена на газ, а за это нужно отдать 18 тысяч гектаров украинской земли. То, что это ложь, мы тогда уже говорили, еще тогда требовали, чтобы правительство этого не делало. Правительство пошло на эти шаги. Теперь это ответственность правительства», - сказал Наливайченко.

Он также считает, что следует «требовать от правительства вернуться к ценам, которые обещались».

«Если это правительство не способно признавать свои ошибки, оно должно идти в отставку. Именно так действуют ответственные политики и именно так мы, как граждане Украины, будем голосовать, оценивая их работу», - заявил координатор «Оновлення країни».