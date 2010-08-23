Матвиенко: слово "Украинец" население должно бы писать с большой буквы

Народный депутат от фракции “Наша Украина - Народная самооборона”, председатель Украинской Республиканской партии “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО считает, что “в Украине есть провозглашенная независимость, но отсутствует рожденная нация”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил во время седьмой отчетно-избирательной конференции Хмельницкой областной организации УРП “Собор”.

“У нас есть жители, а не нация. За годы независимости не достигнута идентичность, которая бы утверждала: “Я – гражданин Украины”. И слово “Украинец” большая часть населения должна была бы писать с большой буквы”, - отметил депутат.

Политик убежден, что слова “Я - Украинец” на востоке и юге государства звучит оскорбительно.

“Этот факт для многих людей не может стать осознанным”, - констатировал лидер УРП.

А.МАТВИЕНКО утверждает, что пока не будет приведена в соответствие политика, что “украинцы – это нация не по крови, а по гражданству, ответственности, духу, Украинское государство как такое не состоится”.