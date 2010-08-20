В БЮТ настаивают, что налоговая арестовала счета Черноморской ТРК

Депутат Верховной Рады Украины из фракции БЮТ, лидер крымской организации партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Андрей СЕНЧЕНКО настаивает на том, что налоговая арестовала счета Черноморской телерадиокомпании, которая вещает на всю крымскую автономию и Севастополь.

«С удивлением прочитал Ваши комментарии по поводу ареста счетов Черноморской ТРК. Информирую Вас о том, что 10 августа 2010 года местных судом Железнодорожного района Симферополя без приглашения представителей телекомпании на основании незаконных требований налоговой милиции по представлению следователя ГНА в АРК капитана налоговой милиции СОЛОВЬЕВА, по неизвестному Черноморской ТРК уголовному делу, вынесено 5 определений (по количеству счетов) о наложении ареста на денежные средства ООО «Черноморская телерадиокомпания», - говорится в открытом обращении А.СЕНЧЕНКО к председателю Государственной налоговой администрации Александру ПАПАИКЕ.

«Также возникает вопрос, если налоговая не арестовала имущество Черноморской ТРК, то с каким документом 9 августа в налоговой милиции знакомили президента ТРК Татьяну КРАСИКОВУ? Уточнить подробности Вы можете во время отчета о ходе репрессий в отношении крымских БЮТовцев и «Черноморки», с которым еженедельно в Киеве выступает начальник налоговой милиции Крыма», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, в начале августа А.СЕНЧЕНКО заявил об аресте налоговой милицией имущества ЧТРК, после - о проверке деятельности телерадиокомпании работниками Контрольно-ревизионного управления, 18 августа - об аресте ГНА в Крыму счетов канала.

Вместе с тем, руководитель ГНА Украины заявил, что «налоговая администрация никого, ничего не арестовывает, она проверяет правильность взаиморасчетов с бюджетом», и он пока не знает результатов проверки ЧТРК.

Президентом «Черноморки» является депутат крымского парламента из фракции БЮТ Т.КРАСИКОВА.