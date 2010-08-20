За срыв выборов в Измаиле от ГПУ требуют уголовное дело

Комитет избирателей Украины вместе с гражданской кампанией "Форум спасения Киева" обратились к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с требованием возбудить уголовное дело против должностных лиц, причастных к срыву выборов Измаильского городского головы, которые должны были состояться 1 августа текущего года.

Об этом УНИАН сообщил главный координатор "Форума спасения Киева" Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В частности, по его словам, ссылаясь на часть 3 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права), часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, общественные организации просят генпрокурора возбудить уголовное дело против и. о. Измаильского городского головы, секретаря Измаильского городского совета Ирины РУДНИЧЕНКО и начальника отдела ведения Государственного реестра избирателей Измаильского городского совета Сергея ФЕДЮРЫ.

"Противоправная бездеятельность начальника отдела ведения Госреестра избирателей Измаильского городского совета С.ФЕДЮРЫ привела к срыву избирательного процесса. Он, ссылаясь на распоряжение И.РУДНИЧЕНКО, отказался передать территориальной избирательной комиссии уточнённые списки избирателей, что привело к невозможности проведения выборов. Таким образом, появился опасный прецедент игнорирования чиновниками выборов как обязательного процесса для смены власти", – пояснил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

В свою очередь лидер "Форума спасения Киева" считает, что средства массовой информации и общественность недостаточно уделили внимания теме срыва выборов мэра Измаила. "Меня волнует, почему первый шум по этому поводу был лишь в течение нескольких дней: в канун выборов – 30 и 31 июля и день-два после этого... А потом эта тема вообще перестала освещаться", - напоминает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, отмена уже назначенных выборов является нивелированием конституционных прав граждан Украины избирать и быть избранными. "Право избирать и баллотироваться в местные органы власти – это одно из фундаментальных демократических прав и свобод. И зря люди так легко поступаются своими законными возможностями", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 мая 2010 года приняла постановлениео назначении на 1 августа 2010 года внеочередных выборов Измаильского городского головы. До этого в городе почти два года не было мэра – ещё в сентябре 2008 года депутаты горсовета досрочно прекратили полномочия Георгия ДУБЕНКО.

Для участия в избирательной кампании в Измаильской городской территориальной избирательной комиссии зарегистрировались 8 кандидатов на должность городского головы.

1 июля, приняв решение о проведении выборов в местные советы 31 октября 2010 года, парламент отменил внеочередные выборы в 154 населённых пунктах, в том числе в Измаиле.

Против проведения внеочередных выборов мэра выступили представители власти, в частности и. о. Измаильского городского головы, секретарь горсовета И.РУДНИЧЕНКО, которая также баллотировалась на пост мэра. В частности, она отказалась подписывать платёжные поручения, предусматривающие финансирование избирательного процесса. Также И.РУДНИЧЕНКО обратилась в Измаильский горрайонный суд с иском, для обеспечения которого попросила наложить арест на бюллетени. Суд отказал в удовлетворении иска, однако поручил милиции взять бюллетени под охрану на два дня, а затем передать их в ТИК. Тогда и. о. городского головы обжаловала решение суда в Апелляционном суде Одесской области.

Последней каплей в срыве выборов стал отказ начальника отдела ведения Государственного реестра избирателей Измаильского городского совета С.ФЕДЮРЫ передать местной ТИК уточнённые списки избирателей. Соответствующее распоряжение он, якобы, получил от и. о. Измаильского городского головы И.РУДНИЧЕНКО. Ещё одной причиной срыва выборов стал отказ милиции выдать бюллетени для голосования. Поэтому 30 июля Измаильская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение о невозможности проведения внеочередных выборов городского головы.