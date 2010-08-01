В Измаиле провалились выборы мэра: на участках едва не дрались

Жители города Измаил Одесской области не смогли принять участие в назначенных на сегодня выборах городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, на одних участках избирателям сообщали, что выборы отменены, а на стенах некоторых участков, например, №13 и 13, висели объявления: «Выборы отменены – просим извинения».

Как сообщил УНИАН председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий БОЙКО, «в ряде случаев обманутые избиратели высказывали возмущение в адрес властей и участковых комиссий, а на некоторых участках едва удалось предотвратить столкновения. Причиной срыва внеочередных выборов, назначенных Верховной Радой Украины, стало откровенное игнорирование руководством Измаильского горсовета в лице и.о. городского председателя Ирины РУДНИЧЕНКО решения ЦИК о проведении выборов городского председателя».

«Сначала И.РУДНИЧЕНКО, которая также баллотировалась в мэры Измаила от Партии регионов, возвратила в госбюджет выделенные, согласно решениям парламента и ЦИК, денежные средства на проведение внеочередных выборов, - отметил лидер Одесского областного отделения КИУ. – Затем руководством горсовета была заблокирована выдача городскому теризбиркому уточненных списков избирателей, а вскоре были арестованы и взяты милицией под охрану также избирательные бюллетени», - заявил А.БОЙКО.

В постановлении Измаильского горизбиркома №50/52 указывается, что именно противоправное «неизготовление отделом ведения Государственного реестра избирателей Измаильского горсовета уточненных списков избирателей Измаила в срок до 17.00 30 июля» стало основанием для вынужденного принятия горизбиркомом решения об отмене выборов – «считать невозможным проведение голосования 1 августа 2010 года по выборам Измаильского городского председателя».

По мнению одного из одесских обозревателей, решение руководства Партии регионов во что бы то ни стало перенести выборы городского головы Измаила с 1 августа на 31 октября «объясняется тем, что «бело-голубые» опасаются проиграть кампанию». Поскольку потенциальным победителем на выборах Измаильского городского головы «мог стать представитель «Сильной Украины» Андрей АБРАМЧЕНКО».

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы Измаильского городского председателя были назначены на 1 августа Верховной Радой Украины. Согласно провозглашенному в минувшем году вердикту Конституционного Суда Украины в связи с возникшей аналогичной избирательной ситуацией в Тернопольской области, назначенные парламентом досрочные выборы не могут быть отменены или перенесены. Последнее допускается только в случае введения в стране военного или чрезвычайного положения.

Председатель Одесской ОГА Эдуард МАТВИЙЧУК 27 июля заявил, что назначенные на 1 августа выборы мэра Измаила «являются незаконными, их проводят бандитские группировки, которым способствует Измаильский городской совет».

«Выборы проводят, незаконные выборы, частные выборы проводят. Будет дана жесткая оценка всем. Я требую от правоохранительных органов оценки, вплоть до уголовных дел. Там практически при власти находятся бандитские группы, которые считают, что город Измаил – их собственность, и они проводят частные выборы…», - сказал губернатор.

В свою очередь, кандидаты в мэры Андрей АБРАМЧЕНКО, Георгий ДУБЕНКО, Александр ПЕТКОВ и другие направили телеграмму-обращение в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с требованием «пресечь произвол со стороны местных властей, которые пытаются путем правового произвола сорвать досрочные выборы Измаильского городского председателя».

29 июля лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО заявил, что все органы власти Одесской области включились в процесс, чтобы сорвать назначенные на 1 августа внеочередные выборы мэра Измаила.