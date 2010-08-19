Бойко поручил Нафтогазу бороться с Фирташем в судах

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО поручил НАК «Нафтогаз Украины» подать апелляцию на определение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г., которым подтверждается решение Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Министерства топлива и энергетики Украины, переданном агентству УНИАН.

«Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО дал поручение НАК «Нафтогаз Украины» подготовить представление относительно апелляционного обжалования постановления Шевченковского районного суда Киева от 13 августа 2010 года по решениям Арбитражного трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма», – говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля т.г. компания «РосУкрЭнерго АГ» обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» обязана возвратить «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа.

Сегодня, 19 августа, российская газета «Коммерсант» написала, что «Украина подтвердила решение Стокгольмского арбитража по иску трейдера Rosukrenergo, на 50% принадлежащего "Газпрому". Шевченковский райсуд Киева признал, что НАК "Нафтогаз Украины" нарушила контракт и обязана вернуть Rosukrenergo 12,1 млрд кубометров газа до 1 сентября или в другой срок, согласованный сторонами”. Газета пишет, что в ее распоряжении оказалась копия решения Шевченковского районного суда Киева от 13 августа. Суд рассматривал претензии Rosukrenergo к НАК "Нафтогаз Украины", по которым 8 июня Стокгольмский арбитраж встал на сторону трейдера. "Трибунал постановил, что "Нафтогаз" нарушил контракт 3/04, лишив RosUkrЕnergo доступа к 11 млрд. кубометров природного газа, которые принадлежат последнему", - говорится в документе. Также там указано, что "Нафтогаз" должен RosUkrEnergo 184 млн. долл. Таким образом, украинский суд полностью подтвердил вердикт международного арбитража, что было необходимо для исполнения решения в Украине.

RUE создано в 2004 году для закупки у "Газпрома" среднеазиатского газа с последующей перепродажей его Украине. На 50% принадлежит "Газпрому", на 45% - украинскому предпринимателю Дмитрию ФИРТАШУ и на 5% - Ивану ФУРСИНУ. До января 2009 года трейдер был монополистом по продаже газа Украине, а также экспортировал газ в Европу. Конфликт вокруг спорных объемов газа возник в начале 2009 года. "Нафтогаз" по распоряжению тогдашнего украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО забрал из подземных хранилищ страны 11 млрд. кубометров газа, принадлежавших RosUkrEnergo. Основанием стало право требования с трейдера долга в размере 1,7 млрд. долл., который "Нафтогазу" переуступил "Газпром".