Павлычко требует от Януковича уволить Табачника

Координатор Народного комитета защиты Украины Дмитрий ПАВЛЫЧКО требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА уволить министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА за «антиукраинскую» деятельность.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Д.ПАВЛЫЧКО.

“При президентстве В.ЯНУКОВИЧЕ власть приобрела откровенно антиукраинские черты. Движение в направлении превращения Украины в сателлита России продолжается. Сформированный полуавторитарный режим продолжает царско-советские традиции притеснения и уничтожения всего национального”, - констатирует Д.ПАВЛЫЧКО.

Поэтому, считает он, “не удивительно, что украинское общество обеспокоено развертыванием деятельности таких украиноненавистников, как министр образования и науки Д.ТАБАЧНИК”.

Как утверждает Д.ПАВЛЫЧКО, Д.ТАБАЧНИК, пребывая в должности министра, “развернул широкое наступление на украинское образование, уничтожая в нем все украинское”.

”Украинские граждане возмущены тем, что ТАБАЧНИК ликвидировал сектор родного языка как структурное подразделение Министерства образования. То, что эти позорные действия получают высокое благословение от главы государства и премьер-министра, может свидетельствовать и тот факт, что Кабинет министров во главе с АЗАРОВЫМ отменил экзамен по украинскому языку при вступлении в аспирантуру и сдачу кандидатского экзамену по украинскому языку для получения степени кандидата наук”, - говорится в заявлении.

Д.ПАВЛЫЧКО также отметил, что “по указанию ТАБАЧНИКА, в угоду современным российским кремлевским лидерам, переписывают школьные учебники, где закладываются враждебные Украине исторические и мировоззренческие концепции; благодаря этой кампании в этом году министр фактически сорвал процесс обеспечения учебниками школьников”.

”Цинизм ТАБАЧНИКА проявился даже в том, что на приеме у Московского патриарха КИРИЛЛА в Киеве министр при всем народе предложил себя в качестве воплотителя в Украине идеи болезненно-шовинистической идеи “Русского мира”. Министр должен был бы знать, что в его компетенцию не входит пропаганда абсурдных с точки зрения здравого смысла мифов и идеологем”, - заявил Д.ПАВЛЫЧКО.

По его убеждению, “кроме антиукраинской деятельности, ТАБАЧНИК настойчиво выстраивает коррупционную схему в системе образования – отмена внешнего тестирования возвращает нашу образования на десятки лет назад, выводя с европейского пути”.

”Особенно возмущает то, что ТАБАЧНИК начал репрессии против тех, кто не разделяет его взглядов, не работает на превращение Украины в Малороссию, «южную губернию» России”, - подчеркнул Д.ПАВЛЫЧКО.

В частности, отметил он, “незаконно был уволен ректор Донецкого национального университета академик Владимир ШЕВЧЕНКО, который, в отличие от Д.ТАБАЧНИКА, является ученым мирового уровня; также от должности отстранен ректор Уманского государственного педагогического университета им. П.Тычины Михаил МАРТЫНЮК и ректор Одесского национального университета им. И.Мечникова Валентин СМЫНТЫНА”.

”Народный комитет защиты Украины требует от Президента В.ЯНУКОВИЧА дать надлежащую оценку антиукраинской деятельности Д.ТАБАЧНИКА и освободить его от должности министра образования. Иначе на Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА ляжет вся ответственность за провокационные, непрофессиональные и антигосударственные поступки этой зловещей фигуры”, - требует Д.ПАВЛЫЧКО.