НУ требует не пускать в Украину «российских гастролеров»

«Наша Украина» настаивает на восстановлении запрета на въезд в наше государство россиянам, которые позволяют себе демонстративное пренебрежение к украинцам и Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении “Нашей Украины”.

В заявлении отмечается, что прошло совсем немного времени с того дня, как мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ «объединил демонстративное отрицание территориальной целостности Украины и «дружескую встречу» с человеком, который, по крайней мере по должности, должен бы эту территориальную целостность оберегать и гарантировать – с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ».

«Очевидно, это показало всем шовинистически настроенным российским политиканам, что Украина при новой беспозвоночной власти является идеальным местом для удовлетворения собственных великодержавных комплексов. Безнаказанность Ю.ЛУЖКОВА привела на украинскую землю очередного российского гастролера – Геннадия ЗЮГАНОВА», - говорится в заявлении.

В партии отмечают, что если Ю.ЛУЖКОВ подвергал сомнению, по крайней мере публично, только территориальную целостность Украины, то Г.ЗЮГАНОВ пошел дальше, и на территории суверенного европейского государства засомневался в самом существовании украинцев как нации, параллельно окрестив существование независимой Украины «трагедией»: «…наша общая трагедия, что в 1991 году мы не сберегли единую страну. Для меня россияне – это великороссы, малороссы и белорусы. Я считаю, что главная трагедия наших народов - разделение, которое тогда произошло. Оно противоестественное, аномальное, аморальное, а во многом – преступное», - цитирует Г.ЗЮГАНОВА в заявлении политическая сила.

«В завершение гражданин иностранного государства, который мыслит категориями черносотенцев начала прошлого века, позволил себе публично призвать украинскую власть отказаться от «ненужной» государственной независимости и «воссоединить» единую империю», - отмечают в «Нашей Украине».

Политическая партия «Наша Украина» обращает внимание украинской общественности, Президента В.ЯНУКОВИЧА, Министерства иностранных дел и правоохранительных органов на угрожающую тенденцию последних месяцев, которая заключается «в прогрессирующем пренебрежении граждан иностранного государства к украинской государственности и ее территориальной целостности».

«Убеждены, что причиной этой тенденции является ощущение полной безнаказанности, порожденное отсутствием адекватной реакции со стороны новой украинской власти на предыдущие выпады. Поэтому настаиваем на восстановлении запрета на въезд в наше государство лицам, которые позволяют себе демонстративное пренебрежение к украинцам и Украине», - отмечается в заявлении.