Солана разберется с подорожанием виз для украинцев

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА обещает изучить фактическое повышение стоимости виз для украинцев некоторыми странами ЕС из-за привлечения посредников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Х.СОЛАНА заявил сегодня журналистам в Брюсселе после рабочего ланча с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, отвечая на вопрос украинских журналистов относительно решения, в частности, Бельгии и Нидерландов, выдавать визы через посредническую компанию.

«Я не могу точно сказать, к сожалению, почему цены возросли. Но я изучу этот вопрос», - сказал Х.СОЛАНА.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта посольства Бельгии и Нидерландов начали прием документов на выдачу виз от украинцев через специальный Центр обработки визовых запросов, созданный фирмой VFS. Стоимость услуги в центре - 170 грн. (приблизительно 25 евро). Кроме того, граждане должны уплатить стоимость визы - 35 евро. Посольство Германии также заявило о том, что будет назначать время для первой встречи при посредничестве компании VFS. Стоимость услуги - 5 евро плюс стоимость визы - 35 евро.

7 марта представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН выразила убеждение, что увеличение стоимости виз для украинцев из-за привлечения компании-посредника VFS противоречит духу соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Украиной.

Украина и Европейский Союз парафировали соглашение об упрощении визового режима 27 октября 2006 года. Украина и ЕС планируют подписать соглашение летом этого года.