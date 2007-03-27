Бродский назвал 5 депутатов из БЮТ, что не хотят ходить в электрические будки

В Верховной Раде Украины в рамках фракции Блока Юлии Тимошенко будет создана новая депутатская группа от Партии свободных демократов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутат Киевсовета, лидер Партии свободных демократов Михаил БРОДСКИЙ.

Он сообщил, что на съезде партии “Яблуко”, который состоялся 25 марта и на котором было принято решение о переименовании партии, присутствовали народные депутаты из фракции БЮТ Сергей ПОТИМКОВ, Дмитрий ВЫДРИН и Алексей ДАНИЛОВ. М.БРОДСКИЙ напомнил, что эти депутаты были его заместителями в партии “Яблуко” и они восстановили членство в этой партии.

“И мы приняли решение о создании группы в ВР в рамках фракции БЮТ, но группы, которая будет правым крылом в БЮТе или в оппозиции”, - подчеркнул М.БРОДСКИЙ.

По его информации, пока в группу войдут 5 депутатов: Д.ВЫДРИН, А.ДАНИЛОВ, С.ПОТИМКОВ, Владимир КУРЕННОЙ, Любовь СТАСИВ, но уже идут переговоры о ее расширении.

“Пока есть 5 депутатов, которые сказали, что они создают группу. И я думаю, что на следующей пленарной неделе они заявят об этом. Может это будет 6 или 7, может 12. Я еще точно не знаю. Идут переговоры и с “Нашей Украиной” тоже... И мы призываем других депутатов, чувствующих себя несогласными идти в Социнтерн с Юлией Владимировной, а также, которые не хотят заходить в электрические будки, а хотят работать оппозиционно над тем, чтобы наши люди жили лучше”, - сообщил лидер ПСД.

По его словам, группа будет “заниматься европейской оппозиционной деятельностью”.

“Мы будем вносить законы, мы будем вносить альтернативные власти законы и обязательно будем иметь свое мнение, которое будет на стороне среднего класса”, - сказал М.БРОДСКИЙ.

В частности, по его словам, депутатами от этой группы будут лоббироваться законопроекты об усилении ответственности водителей за нарушение правил; об ответственности обеих сторон за теневую продажу земли; об устройстве на предприятиях 45-летних людей, гендерной политике, выплате алиментов в размере прожиточного минимума для ребенка и другие.