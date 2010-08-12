СБУ давит на суд, чтоб задним числом оформить обыски у нардепов?

Управление СБУ и прокуратура Автономной Республики Крым пытаются оказывать давление на председателя Керченского городского суда с целью заставить его оформить задним числом постановление суда о проведении обыска в офисе народных депутатов от БЮТ в Симферополе.

Как заявили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом пресс-службе Крымской организации ВО «Батькивщина» сообщили источники в суде.

Как сообщалось, вчера, 11 августа, сотрудники СБУ заблокировали здание на улице Пушкина, 11А, в Симферополе, где размещены приемные народных депутатов Украины от БЮТ Андрея СЕНЧЕНКО и Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО, и проводили обыск.

А.СЕНЧЕНКО назвал действия СБУ «наездом власти на оппозицию».