СБУ давит на суд, чтоб задним числом оформить обыски у нардепов?
18:31, 12 августа 2010Политика
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Сенченко о "наезде власти на оппозицию"
Управление СБУ и прокуратура Автономной Республики Крым пытаются оказывать давление на председателя Керченского городского суда с целью заставить его оформить задним числом постановление суда о проведении обыска в офисе народных депутатов от БЮТ в Симферополе.
Как заявили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом пресс-службе Крымской организации ВО «Батькивщина» сообщили источники в суде.
Как сообщалось, вчера, 11 августа, сотрудники СБУ заблокировали здание на улице Пушкина, 11А, в Симферополе, где размещены приемные народных депутатов Украины от БЮТ Андрея СЕНЧЕНКО и Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО, и проводили обыск.
А.СЕНЧЕНКО назвал действия СБУ «наездом власти на оппозицию».
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