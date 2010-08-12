Янукович собрался на Сорочинскую ярмарку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 18 августа посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили в Главном управлении информационной и внутренней политики Полтавской областной государственной администрации.

По их данным, предусматривается участие Президента в церемонии открытия Национальной Сорочинской ярмарки. Кроме посещения ярмарки, В.ЯНУКОВИЧ проведет пресс-конференцию.

Как сообщалось, Национальная Сорочинская ярмарка будет проходить в Больших Сорочинцах Полтавской области с 17 по 22 августа 2010 года. Официальное открытие ярмарки запланировано на 18 августа на 11.00.