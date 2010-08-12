Янукович собрался на Сорочинскую ярмарку
16:23, 12 августа 2010Политика
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В рамках рабочей поездки
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 18 августа посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили в Главном управлении информационной и внутренней политики Полтавской областной государственной администрации.
По их данным, предусматривается участие Президента в церемонии открытия Национальной Сорочинской ярмарки. Кроме посещения ярмарки, В.ЯНУКОВИЧ проведет пресс-конференцию.
Как сообщалось, Национальная Сорочинская ярмарка будет проходить в Больших Сорочинцах Полтавской области с 17 по 22 августа 2010 года. Официальное открытие ярмарки запланировано на 18 августа на 11.00.
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