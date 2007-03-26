Судьи объявили, что Луценко честный человек

Сегодня Подольский районный суд Киева удовлетворил жалобу бывшего министра внутренних дел, лидера Гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО на постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении относительно него уголовного дела за злоупотребление служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером после судебного заседания, которое длилось почти 5,5 часов и которое состоялось при отсутствии журналистов, сообщил один из адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО Виталий КАСЬКО.

По его словам, суд отменил постановление Генпрокуратуры Украины о возбуждении против Ю.ЛУЦЕНКО уголовного дела “и отказал в возбуждении уголовного дела при отсутствии в его действиях состава преступления”. Кроме того, отвечая на вопрос, В.КАСЬКО не исключил, что Генпрокуратура опротестует постановление суда в апелляционном порядке.

Тем не менее, по убеждению адвокатов “позиция Генпрокуратуры является очень слабой” в вопросе аргументации возбуждения уголовного дела и наличия в ней весомых доказательств.

В свою очередь, представители Генпрокуратуры в суде старший прокурор Илья ДОВГАНЬ и старший следователь по особо важным делам Андрей МЕДВЕДЕВ сказали, что апелляция на постановление суда будет подана.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное поведение с оружием и боеприпасами).

20 марта следователи Генпрокуратуры семь часов проводили обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления Ю.ЛУЦЕНКО служебным положением.

21 марта Подольский райсуд Киева приостановил досудебное следствие Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении Ю.ЛУЦЕНКО для выяснения законности его возбуждения.

Сегодня по ходатайству представителей Генеральной прокуратуры суд принял решение рассматривать жалобу Ю.ЛУЦЕНКО о возбуждении в отношении него уголовного дела без представителей СМИ.