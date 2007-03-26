Судьи объявили, что Луценко честный человек
...но Генпрокуратура настаивает
Сегодня Подольский районный суд Киева удовлетворил жалобу бывшего министра внутренних дел, лидера Гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО на постановление Генеральной прокуратуры о возбуждении относительно него уголовного дела за злоупотребление служебным положением.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня вечером после судебного заседания, которое длилось почти 5,5 часов и которое состоялось при отсутствии журналистов, сообщил один из адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО Виталий КАСЬКО.
По его словам, суд отменил постановление Генпрокуратуры Украины о возбуждении против Ю.ЛУЦЕНКО уголовного дела “и отказал в возбуждении уголовного дела при отсутствии в его действиях состава преступления”. Кроме того, отвечая на вопрос, В.КАСЬКО не исключил, что Генпрокуратура опротестует постановление суда в апелляционном порядке.
Тем не менее, по убеждению адвокатов “позиция Генпрокуратуры является очень слабой” в вопросе аргументации возбуждения уголовного дела и наличия в ней весомых доказательств.
В свою очередь, представители Генпрокуратуры в суде старший прокурор Илья ДОВГАНЬ и старший следователь по особо важным делам Андрей МЕДВЕДЕВ сказали, что апелляция на постановление суда будет подана.
Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное поведение с оружием и боеприпасами).
20 марта следователи Генпрокуратуры семь часов проводили обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления Ю.ЛУЦЕНКО служебным положением.
21 марта Подольский райсуд Киева приостановил досудебное следствие Генпрокуратуры по уголовному делу в отношении Ю.ЛУЦЕНКО для выяснения законности его возбуждения.
Сегодня по ходатайству представителей Генеральной прокуратуры суд принял решение рассматривать жалобу Ю.ЛУЦЕНКО о возбуждении в отношении него уголовного дела без представителей СМИ.