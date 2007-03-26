В Брюсселе Яценюк взялся за украинских послов

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня в Брюсселе провел региональное совещание с послами Украины в Бельгии и Люксембурге, Великобритании, Нидерландах, Португалии, ФРГ, Франции и представителями Украины при ЕС, НАТО и Совете Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в ходе совещания дипломаты проанализировали состояние и перспективы сотрудничества с соответствующими государствами и международными организациями. Особенное внимание было уделено анализу процессов на европейском континенте в политической, экономической, энергетической сферах и области безопасности.

По итогам совещания министр дал ряд поручений с целью обеспечения качественной подготовки ряда международных мероприятий на протяжении ближайших месяцев.

Отдельной темой совещания стала проблематика консульско-правовой защиты граждан Украины за границей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 марта, А.ЯЦЕНЮК осуществляет рабочий визит в Брюсселб по приглашению Комиссара Европейской комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.