События вокруг ТРК "Черноморская" показали, как будет действовать власть

События вокруг крымской телерадиокомпании "Черноморская" четко демонстрируют, как нынешняя власть трактует свободу слова и как будет действовать с нелояльными СМИ.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении народного депутата, председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования случаев цензуры в средствах массовой информации, давления на свободу слова в Украине и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов Ирины ГЕРАЩЕНКО.

По мнению председателя парламентской ВСК, сейчас силовые структуры все активнее и жестче демонстрируют свою роль в воспитательной работе с медиа. «Не обоснованные проверки редакций налоговыми службами особенно тревожны накануне старта региональной избирательной кампании", - подчеркнула народный депутат.

"Очевидно, что эта демонстрация силы накануне выборов является четким сигналом для медиа, как будут поступать с нелояльными к власти", - говорится в заявлении. По мнению, И.ГЕРАЩНКО, показательными также являются действия судов, которые отказали журналистам в рассмотрении их жалоб против силовых структур, в частности, подразделений "Беркут" и УГО, которые препятствовали работе репортеров, но не понесли за это никакого наказания. «Президент и до сих пор не высказался по этому поводу, журналисты так и не дождались мнения главы государства относительно действий его бодигардов и "беркутовцев", - говорится в заявлении.

«На этом фоне "письма к блогерам" В.ЯНУКОВИЧА с предложением встретиться и подружиться выглядят особым фарисейством», - считает И.ГЕРАЩЕНКО. "Ведь вряд ли силовые структуры чувствовали бы себя так свободно в попытках укротить медиа без наивысшего покровительства", - добавила депутат.

Председатель парламентской ВСК считает, что “Президенту Украины, который на словах всегда поддерживает свободу слова, стоило бы найти окно во время своего полуторамесячного отпуска в Крыму, и встретиться с представителями уважаемой на полуострове ТРК, другими крымскими незаангажированными журналистами, чтобы из первых уст услышать, что происходит в области свободы слова в Украине и как журналисты оценивают действия власти”.

Также И.ГЕРАЩЕНКО считает, что в сентябре у парламентской ВСК будет много работы, потому что нынешнее лето оказалось "жарким относительно фактов давления на СМИ". По ее словам, весь этот фактаж не только ляжет в основу отчета комиссии, но и будет передан Мониторинговому комитету ПАСЕ, который внимательно следит за ситуацией в Украине, в частности в сфере соблюдения свободы слова".

Как сообщал УНИАН, 6 августа на имущество крупнейшей в Крыму телерадиокомпании "Черноморская" наложен арест.