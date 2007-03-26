Поживанов связывает свое исключение из НРУ с борьбой за лидерство

Народный рух Украины исключил из своих рядов народного депутата Михаила ПОЖИВАНОВА, который связывает это решение с предвзятым отношением к нему лидера НРУ Бориса ТАРАСЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.ПОЖИВАНОВА, решение об исключении М.ПОЖИВАНОВА было принято 24 марта на второй Всеукраинской партийной конференции НРУ.

Инициатором исключения М.ПОЖИВАНОВА из партии стал председатель НРУ Б.ТАРАСЮК, утверждают в пресс-службе депутата.

Как сказал М.ПОЖИВАНОВ, комментируя решение конференции, “этого следовало ожидать, потому что всем известно нетерпимое и предвзятое отношение председателя Народного руха господина ТАРАСЮКА к персоне ПОЖИВАНОВА, который претендовал на место председателя НРУ”.

Депутат убежден, что его исключили из НРУ за “прогрессивные идеи относительно более решительных шагов для поднятия политического имиджа и возобновления прежней славы, добытой во времена партийного руководства Вячеслава Чорновила; за мою твердую позицию о невозможности вступления нашей партии в ряды широкой коалиции в альянсе с коммунистами, и, вместе с тем, о целесообразности образования единого оппозиционного межфракционного объединения с БЮТ; и, в конечном итоге, за личное осознание господином ТАРАСЮКОМ моральной уязвимости своей позиции как лидера нашей партии”.