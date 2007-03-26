Киселев считает смерть Кушнарева не случайной

Член парламентской фракции Партии регионов Василий Киселев считает, что смерть экс-губернатора Харьковской области Евгения Кушнарева была не случайной. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в понедельник на пресс-конференции.

"Это мое личное глубокое убеждение: смерть Кушнарева не случайна", - подчеркнул депутат.Киселев уточнил, что в Кушнарева стреляли 4 раза, пуля вошла сверху вниз. По его словам, это значит, что Кушнарев лежал на спине и понимал, что по нему стреляют.

Напомним, 17 января экс-губернатор Харьковской области, народный депутат Евгений Кушнарев получил на охоте огнестрельное ранение, которое стало для него смертельным. О том, что именно Завальный выстрелил в Кушнарева, спустя неделю после инцидента заявил прокурор области. Но тогда правоохранительные органы не смогли предъявить ему обвинение - сразу же после происшествия он попал в больницу.

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