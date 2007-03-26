Янукович считает, что назад дороги нет

Попытки отдельных политиков пересмотреть конституционную реформу окажутся безрезультатными.

Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью газете «Известия в Украине» (№51 от 26 марта 2007 года).

По его словам, «назад дороги нет». «Сегодня мы живем в демократической стране, где действует новая Конституция», - подчеркнул премьер.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что противоречия, возникающие во время реализации реформы, можно отрегулировать в Конституционном Суде Украины «или - что более конструктивно - в ходе переговоров».

Он напомнил, что суть конституционной реформы состоит в перераспределении полномочий между ветвями власти. По словам главы правительства, для эффективной работы необходимо соответствующее законодательное поле. В.ЯНУКОВИЧ считает, что после принятия закона о Кабмине, парламенту необходимо принять законы о Президенте и о парламентской оппозиции. «Это первый этап конституционной реформы. После его окончания будут реализовываться принципы децентрализации власти» - сказал он. По словам премьера, местные советы должны получить реальные экономические и политические рычаги для решения региональных проблем.

Отвечая на вопрос о придании государственного статуса русскому языку, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Мы создадим условия, которые позволят всем гражданам развивать свою культуру». «Никакого давления быть не может. Разжигание языковых страстей выгодно тем, кто не любит свой народ», - отметил он.

Говоря о своих отношениях с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКОМ, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что «у нас с ЮЩЕНКО идет естественный процесс, связанный с распределением полномочий между Президентом и премьером». «Ситуации бывают разные, все мы люди. Но я уверен: мы с Президентом никогда не перестанем по-человечески относиться друг к другу», - отметил премьер.