Эксперт прочит включение самого сильного админресурса со времен Кучмы

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что на предстоящих выборах в местные советы будет задействован самый сильный административный ресурс за весь посткучмовский период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, так А.ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал перспективы местных выборов, которые пройдут 31 октября.

При этом эксперт отметил, что власть может проиграть только сама себе в силу обострения внутренних противоречий между группами влияния.

«Нынешняя власть смогла выстроить самую эффективную вертикаль административного ресурса. На предстоящих выборах в местные советы оппозиции необходимо быть на голову выше власти, чтобы рассчитывать на приемлемый результат. В то же время, необходимо понимать, что внутри самой команды власти существуют непримиримые противоречия, и лишь обострение этих противоречий может предоставить шанс оппозиции. Это наиболее актуально в контексте выборов городских голов в самых принципиальных регионах центральной и восточной Украины. В западной же Украине ставка власти будет делаться на работу в мажоритарных округах», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, для оппозиционных партий в традиционно симпатизирующих им регионах принципиальным является вопрос качественного формирования списков и согласования стратегии с союзниками в мажоритарных округах.

«Принято считать, что нынешняя модель выборов законсервирует статус-кво на местах. Однако уже сейчас становится понятна вся ошибочность такого тезиса. Судя по всему, властная вертикаль выстраивается таким образом, чтобы даже при незначительных результатах в западных областях оперативно сформировать лояльное большинство. Это значит, что ставка будет делаться не только на работу с мажоритарными кандидатами, но и одновременно с этим - на мобилизацию депутатов из оппозиционных партий. Вот почему для оппозиции принципиальным вопросом является жесткая фильтрация списков и согласование стратегии с идеологическими союзниками в мажоритарных округах», - отмечает А.ГОЛОБУЦКИЙ.