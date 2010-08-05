Власть подала на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража по "газу Фирташа"?

В Шевченковском районном суде Киева уже зарегистрирован десяток обращений граждан, которые желают выступить третьими лицами в рассмотрении вопроса относительно принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда о возмещении средств «РосУкрЭнерго».

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный депутат от фракции БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что 19 июля в Шевченковском районном суде зарегистрировано обращение о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. «Таким образом, власть в очередной раз тайно от общества решает легализовать решение Стокгольмского арбитража», - сказал он.

Судя по этому иску, по словам народного депутата, власть не будет защищать государственные интересы в этом деле. Он напомнил, что в России был аналогичный случай, когда Стокгольмский арбитраж признал, что Россия должна выплатить деньги Швейцарской компании, однако российские суды этого решения Стокгольмского арбитража не признали.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что украинские суды должны были бы пойти аналогичным путем. Он сказал, что именно поэтому партия «Батькивщина» сегодня обратилась к гражданам с призывом подавать заявления в Шевченковский райсуд столицы для их участия по этому делу в качестве третьих лиц, которые не заявляют самостоятельные претензии, а выступают на стороне ответчика.

Он также отметил, что уже в суде зарегистрированы такие обращения. «Их около десяти, и они от обычных граждан. Я убежден, что суд обязан привлечь всех тех, кто обратится с заявлением к рассмотрению этого дела, поскольку решением Стокгольмского арбитража нарушаются права украинцев», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан Украины в судебном порядке обжаловать решение властей о повышении цен на газ для населения на 50%. Она сообщила, что 19 июля компания “РосУкрЭнерго АГ” обратилась в Шевченковский районный суд г. Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года, согласно которому Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обязана возвратить «РосУкрЭнерго» 12,2 млрд. кубометров газа.

Она отметила: “Нет сомнения, что эти деньги государство будет брать из кармана каждого гражданина”.

Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями от 13 июля увеличила на 50% с 1 августа отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение населения.

По данным Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в связи с повышением цен на газ тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение возрастут на 20-25%.

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.