Табачник уверяет, что очереди в приемные комиссии вузов исчезли

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет об уменьшении очередей в приемные комиссии высших учебных заведений в начале августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время селекторного совещания с руководителями вузов разных регионов Украины.

По словам министра, очереди в приемные комиссии исчезли уже до 1 августа. Он отметил, что фактически период приема документов в высшие учебные заведения заканчивается. Как сказал министр, следующим и последним этапом вступительной кампании будет зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения.

В связи с этим министр заявил, что основной задачей для вузов будет провести объективно и открыто конкурсный отбор.

Д.ТАБАЧНИК напомнил, что прием документов от абитуриентов в вузы всех форм собственности заканчивается 5 августа. Соответственно, по его словам, со следующего дня от этой даты добавление каких-либо документов к каким-либо делам в вузах является неправомерным.