Чечетов: общая позиция власти - проесть только 20% кредита МВФ

Народный депутат, первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отмечает, что Кабинет министров намерен направить на покрытие дефицита бюджета лишь 20% кредита Международного валютного фонда, остальные средства будут направлены на развитие страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«На дефицит бюджета, как говорят, на чистое проедание, нужно направить пятую часть, 20 процентов», – отметил депутат.

По его словам, такой позиции придерживаются премьер-министр и вице-премьер-министр по вопросам экономики. «И Сергей ТИГИПКО сказал, и Николай АЗАРОВ сказал, что проесть только 20 процентов – это общая позиция власти», – заметил М.ЧЕЧЕТОВ.

«Что касается того, как остальные использовать, то эти деньги можно положить на валютные резервы или бросить на модернизацию экономики», – добавил он.

«А остальные – на модернизацию, валютный резерв. Как сказал АЗАРОВ, на инновационные проекты. Это именно то, что движет экономику вперед, на развитие. Поэтому здесь разногласий нет. И я думаю, будет общая позиция Кабинета министров уже для того, как использовать те 80 процентов денег МВФ», – подсуммировал М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 июля с.г. на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины С.ТИГИПКО заявил, что МВФ согласился выделить из общего объема кредита в 15,15 млрд. дол. на покрытие дефицита госбюджета Украины лишь 2 млрд. дол., причем эти средства могут быть использованы лишь для бюджета текущего года. Но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины.

Позже премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что на покрытие дефицита госбюджета планируется направить около 20% общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в частности, на программу по энергосбережению.

2 августа С.ТИГИПКО заявил, что Украина уже получила первый транш нового кредита Международного валютного фонда в размере 1,89 млрд. дол.

«Из этих денег миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета, а 890 млн. – в валютные резервы Нацбанка», – сказал он.

По словам вице-премьера, второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. дол. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев.

Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. дол., последующие транши будут выделяться за результатами ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.