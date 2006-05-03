ЦИК рассмотрит вопросы регистрации народных депутатов

Завтра, 4 мая, в 16.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, планируется, что в повестку дня будет включен, в частности, вопрос о регистрации народных депутатов Украины, а также о возмещении политическим партиям (политическим партиям, входившим в избирательные блоки партий) расходов, связанных с финансированием их предвыборной агитации и тому подобное.

Аккредитация на мероприятие будет продолжаться до 14.00 4 мая по телефонам: 256-81-72, 286-80-71.

Аккредитация обязательна.