В РПЦ надеются, что Украина со временем привыкнет к визитам Кирилла

Визиты предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА в Украину будут иметь регулярный характер.

Как передает собственный корреспондент УНТАН в РФ, об этом сообщил председатель синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский ИЛАРИОН на пресс-конференции в Москве.

«Относительно регулярности визитов патриарха – думаю, что ежегодно святейший патриарх будет приезжать в Украину на несколько дней в июле с тем, чтобы присутствовать в Киеве в День памяти святого равноапостольного князя Владимира и чтобы при этом посещать две или три епархии», - сказал ИЛАРИОН.

Он напомнил, что в этом году КИРИЛЛ посетил Днепропетровскую и Одесскую епархии, а в следующем году посетит другие епархии.

Кроме того, по его словам, патриарх Московский будет посещать Украину в связи с теми или иными событиями. В частности, председатель синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ предположил, что ближайшим поводом для визита КИРИЛЛА будет 75-летие предстоятеля Украинской православной церкви блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украина ВЛАДИМИРА, отмечаемое 23 ноября.

«Важным и трагическим событием в истории будет 25-я годовщина Чернобыльской катастрофы в апреле 2011 года. Думаю, святейший патриарх также пожелает поехать в Украину в связи с этой датой», - сказал митрополит.

ИЛАРИОН напомнил, что на этой неделе закончился третий визит главы РПЦ в Украину, и высказал надежду, что его визиты перестанут быть экстраординарными событиями.

«Они (визиты) всегда будут привлекать внимание людей, прессы, но не должно быть никакого нездорового ажиотажа вокруг этих визитов», - сказал ИЛАРИОН.

Он добавил, что одной из главных тем визита КИРИЛЛА в Украину было преодоление раскола между православными церквями, который существует более 20-ти лет.

«Это незаживающая рана на теле украинского православия», - сказал ИЛАРИОН.

Как сообщал УНИАН, патриарх КИРИЛЛ посещал Украину с 20 по 28 июля. Он побывал в Одессе, Крыму, Днепропетровске и Киеве.