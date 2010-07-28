Филарет: Украине навязывают единство под властью иностранного иерарха

Вместо единства во Христе украинцам хотят навязать единство под властью иностранного иерарха. Об этом идет речь в послании Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА по случаю годовщины крещения Руси-Украины.

“Мы уважаем и почитаем братские православные народы, желаем жить с ними в единстве веры и молитвы, чтоб единая поместная Украинская православная церковь была церковью-сестрой, равной по достоинству с церквами Константинопольской и Московской, Грузинской, Румынской и другими. Но мы не можем воспринять, когда вместо единства во Христе нам хотят навязать единство под властью иностранного иерарха”, - подчеркивается в послании главы Украинской православной церкви Киевского патриархата.

“В этом году мы опять празднуем крещение Киевской Руси в условиях, когда украинское православие остается разделенным. И каждому из нас - архиереям, духовенству и мирянам - надлежит делать все возможное для того, чтоб это разделение преодолеть”, - отмечается в послании.

“Православная церковь в Украине должна объединиться вокруг своего первого престола - Патриаршего престола Киевского. Потому что здесь, в Киеве, произошло крещение наших предков, отсюда засиял свет евангельской проповеди для окружающих земель, в Киеве преподобными отцами Печерскими была зажжена лампада монашеского подвига, в Киеве тысячу лет назад начал строиться первопрестольный собор Святой Софии”, - отметил Патриарх ФИЛАРЕТ в своем послании.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялся Крестный ход и торжественный молебен по случаю 1022-годовщины крещения Киевской Руси-Украины, которые были организованы УПЦ КП. В торжествах приняли участие около 5 тысяч человек.