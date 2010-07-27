Тимошенко призывает украинцев подавать судебные иски
Политик напоминает Януковичу об обещаниях
Партия "Батькивщина" будет бороться за то, чтобы людям не повышали цены на газ. Об этом заявила ее лидер Юлия Тимошенко, комментируя обжалование в Окружном административном суде города Киева постановления НКРЕ о повышении цены на газ для населения.
Как сообщает официальный сайтполитика, Юлия Тимошенко считает безосновательным повышение тарифов на газ для населения, поскольку, по ее словам, НАК "Нафтогаз Украины" сейчас находится в стабильном финансовом состоянии.
"Для этого нет никаких оснований и никакой необходимости. НАК "Нафтогаз", который мы поставили полностью на ноги, защитили от банкротства, вытянули из всех долгов за два года, пока я работала, сегодня находится в нормальном финансовом состоянии, и не нужно категорически повышать цены на газ для населения, а еще и на 50%", - убеждена экс-премьер-министр.
Юлия Тимошенко при этом отмечает, что Виктор Янукович как во время президентской кампании, так и сразу после подписания харьковских соглашений о снижении цены на природный газ в обмен на продление сроков пребывания в Украине российского Черноморского флота отрицал возможность повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг.
"Это большой обман людей Украины. Причем обман в пользу его (Януковича) собственных доходов, его собственных теневых доходов, его собственных теневых структур, которой является "Росукрэнерго", - убеждена лидер "Батьківщини".
"Если Янукович рассказывает, что у них начинает налаживаться экономика, то какое он имеет моральное право при этих пенсиях и заработных платах поднимать на 50% цены на бытовой природный газ для потребления людей?" - подчеркивает она.
Юлия Тимошенко напоминает, что ее правительство даже в кризисные месяцы смогло удержать цены на газ для населения. "Это действительно экстраординарное событие, потому что даже в разгар кризиса в 2008-2009 году, когда и мир, и Украина находились в эпицентре финансового развала, даже тогда я как Премьер-министр не допустила повышения цен на природный газ бытового использования для граждан Украины", - констатирует она.
По мнению экс-премьера, решение властей о повышении цены на газ для населения обусловлено ее определенными обязательствами перед спонсорами своей избирательной кампании. "Это вызвано одной причиной, потому что нужно возвращать компании "Росукрэнерго" 5,4 миллиардов долларов", - поясняет она.
Таким образом, по словам Юлии Тимошенко, долг компании "Росукрэнерго" будет выплачиваться за счет рядовых граждан. "Безусловно, их нужно откуда-то брать. Безусловно, эти 5,4 миллиардов долларов - большие деньги. И именно поэтому их решили собрать как дополнительную плату с людей, живущих с последних копеек", - считает лидер "Батьківщини".
Юлия Тимошенко также напоминает, что для бытового использования применяется природный газ украинского происхождения, которого у государства достаточно. "Я хотела бы сообщить всем людям, что они потребляют в быту не российский природный газ, они потребляют газ украинской добычи, и его хватает для того, чтобы закрыть все бытовые нужды сегодня людей", - говорит она.
Команда Юлии Тимошенко убеждена: в том случае, если суд будет рассматривать это дело беспристрастно и согласно действующему законодательству, у него не будет иного выхода, как признать постановление противоправным и отменить его.
В связи с этим "Батьківщина" призывает граждан Украины помнить о своих правах и защищать их, не терпеть издевательств власти, подавать судебные иски в том числе к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).