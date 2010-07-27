Тимошенко призывает украинцев подавать судебные иски

Партия "Батькивщина" будет бороться за то, чтобы людям не повышали цены на газ. Об этом заявила ее лидер Юлия Тимошенко, комментируя обжалование в Окружном административном суде города Киева постановления НКРЕ о повышении цены на газ для населения.

Как сообщает официальный сайтполитика, Юлия Тимошенко считает безосновательным повышение тарифов на газ для населения, поскольку, по ее словам, НАК "Нафтогаз Украины" сейчас находится в стабильном финансовом состоянии.

"Для этого нет никаких оснований и никакой необходимости. НАК "Нафтогаз", который мы поставили полностью на ноги, защитили от банкротства, вытянули из всех долгов за два года, пока я работала, сегодня находится в нормальном финансовом состоянии, и не нужно категорически повышать цены на газ для населения, а еще и на 50%", - убеждена экс-премьер-министр.

Юлия Тимошенко при этом отмечает, что Виктор Янукович как во время президентской кампании, так и сразу после подписания харьковских соглашений о снижении цены на природный газ в обмен на продление сроков пребывания в Украине российского Черноморского флота отрицал возможность повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

"Это большой обман людей Украины. Причем обман в пользу его (Януковича) собственных доходов, его собственных теневых доходов, его собственных теневых структур, которой является "Росукрэнерго", - убеждена лидер "Батьківщини".

"Если Янукович рассказывает, что у них начинает налаживаться экономика, то какое он имеет моральное право при этих пенсиях и заработных платах поднимать на 50% цены на бытовой природный газ для потребления людей?" - подчеркивает она.

Юлия Тимошенко напоминает, что ее правительство даже в кризисные месяцы смогло удержать цены на газ для населения. "Это действительно экстраординарное событие, потому что даже в разгар кризиса в 2008-2009 году, когда и мир, и Украина находились в эпицентре финансового развала, даже тогда я как Премьер-министр не допустила повышения цен на природный газ бытового использования для граждан Украины", - констатирует она.

По мнению экс-премьера, решение властей о повышении цены на газ для населения обусловлено ее определенными обязательствами перед спонсорами своей избирательной кампании. "Это вызвано одной причиной, потому что нужно возвращать компании "Росукрэнерго" 5,4 миллиардов долларов", - поясняет она.

Таким образом, по словам Юлии Тимошенко, долг компании "Росукрэнерго" будет выплачиваться за счет рядовых граждан. "Безусловно, их нужно откуда-то брать. Безусловно, эти 5,4 миллиардов долларов - большие деньги. И именно поэтому их решили собрать как дополнительную плату с людей, живущих с последних копеек", - считает лидер "Батьківщини".

Юлия Тимошенко также напоминает, что для бытового использования применяется природный газ украинского происхождения, которого у государства достаточно. "Я хотела бы сообщить всем людям, что они потребляют в быту не российский природный газ, они потребляют газ украинской добычи, и его хватает для того, чтобы закрыть все бытовые нужды сегодня людей", - говорит она.

Команда Юлии Тимошенко убеждена: в том случае, если суд будет рассматривать это дело беспристрастно и согласно действующему законодательству, у него не будет иного выхода, как признать постановление противоправным и отменить его.

В связи с этим "Батьківщина" призывает граждан Украины помнить о своих правах и защищать их, не терпеть издевательств власти, подавать судебные иски в том числе к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ).