Цушко согласовал с Януковичем свое возможное лидерство в СПУ

Кандидат на пост председателя СПУ, министр экономики Украины Василий ЦУШКО заявляет, что он категорически против оппозиционности Соцпартии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время внеочередного съезда СПУ, проходящего сегодня в Киеве.

«Я категорический противник оппозиционности», - сказал В.ЦУШКО.

По его словам, партия должна руководствоваться принципом «партнерство ради созидания».

Как сказал В.ЦУШКО, большинство обкомов СПУ во время президентских выборов поддержали кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента Украины. «А сейчас что – давай ату его», - добавил он.

В.ЦУШКО подчеркнул, что, возглавив СПУ, не уйдет с поста министра экономики. По его словам, он беседовал на эту тему с В.ЯНУКОВИЧЕМ, и Президент сказал ему, что не возражает против того, чтобы он возглавил СПУ, подчеркнув, что «это - твое право».

В то же время В.ЦУШКО заявил однопартийцам, что, будучи лидером СПУ, на посту министра экономики будет подписывать решения, не соответствующие программе партии.

Он подчеркнул, что те, кто сегодня проголосуют за его кандидатуру, должны учитывать этот момент.

Также он предупредил членов партии: «Если вы рассчитываете, что завтра ЦУШКО найдет спонсора в лице нескольких олигархов, то нужно понимать, что СПУ будет служить олигархам, потому что они платят, а кто платит за музыку, тот танцует девушку».

В.ЦУШКО подчеркнул, что СПУ сегодня находится «в серьезном кризисе». Он призвал всех членов партии сделать все для того, чтобы победить на местных выборах.

На тайное голосование бюллетенями за избрание руководителя СПУ была вынесена только кандидатура В.ЦУШКО.

Виктор СУББОТИН снял свою кандидатуру в пользу В.ЦУШКО и призвал членов партии проголосовать за него.

Также отозвала свою кандидатуру Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. Она заявила, что готова быть «правой рукой» В.ЦУШКО на посту главы партии и помогать ему в работе.