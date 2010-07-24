Печерский суд дал санкцию на задержание Марии Кушнир

Печерский райсуд дал санкцию на задержание четвертого обвиняемого по делу об отчуждении газа "РосУкрЭнерго" Марии Кушнир, сообщает Украинская правда.

Печерский райсуд удовлетворил ходатайство СБУ в среду, 21 июля.

Суд дал разрешение на задержание Кушнир и доставку ее под стражей в Печерский райсуд для рассмотрения представления следователя об аресте.

Сейчас Кушнир находится в розыске.

Требование арестовать Кушнир СБУ объясняет тем, что она, "находясь на свободе, будет пытаться уклониться от следствия и суда, продолжит преступную деятельность, а также то, что за совершенное ею преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет".

Кушнир в начале 2009 года, когда происходило растаможивания газа "РосУкрЭнерго" в пользу "Нефтегаза", работала заместителем главного бухгалтера "Нефтегаза".

Как объяснял тогда первый замглавы СБУ Валерий Хорошковский, Кушнир была принята на работу в "Нефтегаз" специально для этой операции растаможивания газа "РосУкрЭнерго".

"Ее функцией было только поставить нужную подпись. Именно она дала команду, поставила газ на баланс "Нефтегаза" и подписала первичный документ", - рассказал Хорошковский.

До последнего времени Кушнир работала заместителем главного бухгалтера государственной компании "Укргаздобыча" при "Нефтегазе".

Ранее по этому делу обвинения были предъявлены Игорю Диденко, Анатолию Макаренко и Тарас Шепитько.

5 марта 2009 г. премьер-министр Юлия Тимошенко наградила знаками отличия и почетными грамотами Кабинета министров руководителя Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко, заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Тараса Шепитько, заместителя главного бухгалтера НАК "Нафтогаз Украины" Марию Кушнир, а также директора юридического департамента НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Давыденко.