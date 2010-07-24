Деньги так и не пришли, шахтеры готовы к забастовке

Украинские шахтеры намерены 26 июля начать забастовку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины.

По словам профсоюзных лидеров енакиевских шахт «Красный Профинтерн» и «Юный коммунар», обещанные Минуглепромом средства для погашения трехмесячных долгов по заработной плате трудовым коллективам ликвидируемых шахт так и не пришли на предприятия (по состоянию на 15:30 23 июля). Также продолжают сидеть без денег и горняки шахты «Новогродовская №2» (г. Новогродовка Донецкой обл.).

Горняки «Красного Профинтерна» и «Юнкома» направили телеграммы в Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовные дела против чиновников, виновных в несвоевременных выплатах заработной платы, сообщает Обозреватель.