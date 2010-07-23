Ставнийчук захотелось пофантазировать

Член Венецианской комиссии от Украины Марина СТАВНИЙЧУК обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с призывом не подписывать Закон “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”.

“Что в действительности принято парламентом по местным выборам, мы не знаем. Из стенограммы заседания Верховной Рады ясной и четкой картины нет. Рассматривались письменные замечания, что-то подавалось с голоса. Было где-то около тысячи страниц. Узнаем об этом, когда текст будет или подписан, или возвращен Президентом”, - сообщила М.СТАВНИЙЧУК в эфире телеканала ТВі.

Она заявила: “Я хочу пофантазировать и обратиться к Президенту не подписывать данный закон, потому что большинство его положений не отвечают Конституции Украины, в частности части 6 статьи 3”, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

“По закону не считаются членами территориальных общин граждане, которые проходят воинскую срочную службу, или же граждане, которые находятся в местах лишения свободы”, - привела пример М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ. Законом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом закон учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных громад сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины). Согласно порядку, предложенному в законе право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов реализовываться избирателями через местные организации политических партий. Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового председателя реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Кроме того, законом предусмотрено, что местная организация партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что данная организация зарегистрирована не меньше чем за 365 дней до дня выборов.