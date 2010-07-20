Ющенко думает, что Тимошенко в вышиванке - это такая игра

Лидер партии «Наша Украина», экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня демократическое движение нуждается в серьезной инвентаризации и переосмыслении.

Об этом сообщает пресс-служба партии “Наша Украина”.

В.ЮЩЕНКО объясняет это тем, что сегодня демократическое движение переживает своеобразные «раковые метастазы», порожденные псевдодемократическими силами.

«Ряд политических сил, и в первую очередь БЮТ, паразитируют на демократическом поле», - отметил В.ЮЩЕНКО. По его словам, сейчас простому человеку очень сложно различить, где настоящие демократы, а кто только прикрывается демократическими лозунгами.

По его мнению, то, что в настоящее время происходит в демократических кругах, не будет способствовать их консолидации. «Идет большая игра, большая маскировка, за которыми не стоит ни демократия, ни свобода, ни нация. Это способ получить власть. Нужно вышиванку надеть для галичан – наденем вышиванку, однако я повторяю: это – не более чем маскировка», - отметил В.ЮЩЕНКО.