Блок Кличко заблокировал трибуну Киевсовета

Депутаты фракции Блока Виталия Кличка заблокировали трибуну в сессионном зале Киевсовета с требованием предоставить проекты решений, дополнительно внесенные в повестку дня заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат фракции Наталья НОВАК перед блокированием заявила, что до сих пор не представлены соответствующие проекты решений из более чем 50 предложений, касающихся передачи земли.

Она отметила, что депутаты ее блока требуют предоставить новую повестку дня со всеми внесенными с голоса вопросами, а также раздать проекты решений относительно земли.

После этого секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ объявил перерыв в заседании, посоветовав Блоку Кличко найти понимание и решить проблему с депутатами других фракций.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет расширил повестку дня сегодняшней сессии на 65 вопросов.

Внесение соответствующих проектов решений с голоса продолжалось около трех часов.

Фракция Партии регионов внесла 13 проектов решений, Блока Черновецкого – 7, Блока Литвина – 1. Оппозиция также предложила к рассмотрению свои проекты, в частности, БЮТ – 15 и Блок Кличко – 2.