Бокий назвал заседание Нашей Украины «расширенной версией сумасшедшего дома»

Лидер фракции СПУ Иван Бокий считает, что во фракции «Наша Украина» нет единства. Об этом он сказал в интервью «Главреду».

«Фракция «Наша Украина» не есть и не может быть единой. Вы видите сами, насколько она разношерстная: от биологических националистов до капиталистов компрадорского склада типа Жвании или Порошенко. Отдельно стоит Рух, на мой взгляд, абсолютно маргинальная сила, не играющая сегодня в Украине никакой роли, но путающаяся под ногами у «Нашей Украины». Ну и сам НСНУ – партия созданная сверху, без определенной идеологии, которая по определению не может быть сильной», - сказал Бокий.

Он назвал дискуссии на заседании фракции «Наша Украина» «расширенной версией сумасшедшего дома». «Когда-то я был на заседании их фракции, когда Ющенко еще только баллотировался в Президенты. Если послушать их дискуссии, то можно сказать, что это не парламентская фракция, а расширенная версия сумасшедшего дома. Поэтому я не хотел бы давать оценки, насколько сильна «антиоппозиционная» группа в «Нашей Украине». В любом случае, там во фракции есть нормальные люди, прагматики», - сказал Бокий.

Он также сообщил, что во фракции «НУ» есть депутаты, готовые войти в антикризисную коалицию, но не стал их называть. «Я не хотел бы называть фамилии, меня не уполномачивали на это, но таких людей мы знаем… Ну я мог бы сейчас более-менее уверенно говорить о восьми членах этой фракции. Но насколько я знаю, там есть и другие неудовлетворенные. Но как они уйдут из «Нашей Украины», когда и куда – это уже вопрос не ко мне», - сказал Бокий.