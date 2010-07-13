В ПР уже заговорили о неминуемом изменении Конституции

Изменение Конституции неминуемо, и оно будет проведено. Об этом заявил в интервью газете “День” (№121 от 13 июля 2010 года) лидер фракции Партии регионов в парламенте Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что “среди политиков, представляющих разные партийные лагеря, нет разногласий относительно того, что изменения, внесенные в Конституцию 2004 года, мягко говоря, необдуманные...”

Он отметил, что “с одной стороны, эти поправки были неконституционными. С другой - они лишь принесли разброд в наше государство”. “Абсолютное большинство политиков придерживаются точки зрения, что нам необходимо изменить это в законодательном поле. Поэтому изменение Конституции неминуемо, и оно будет проведено”, - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ. Он считает, что необходимо “вернуться к Конституции 1996 года, которая признана одним из лучших документов такого уровня Венецианской комиссией, да и всеми экспертными руководителями европейского и мирового сообщества”.

На вопрос о том, что Виктор ЯНУКОВИЧ был избран Президентом на пятилетний срок под полномочия, выписанные в 5-ом разделе действующего Основного Закона и во время “избирательной кампании кандидат ЯНУКОВИЧ не говорил о том, что в случае победы будет изменять конституционные правила игры” (прежде всего относительно усиления президентских полномочий), потому что “вряд ли украинцы голосовали бы за Кучму-2” А.ЕФРЕМОВ ответил: “Избиратели голосовали за президента”. По его словам, речь идет о вынесении вопроса конституционных изменений на референдум, где “мы получаем или поддержку, или неподдержку народа”. “Ведь мы не идем таким путем: приняли решение - и точка”, - добавил он. При этом подчеркнул: “Нет, мы хотим обратиться к людям и на референдуме подтвердить легитимизацию этого вопроса”.

Отвечая на вопрос, “заинтересована ли Партия регионов в коалиции трехсот, которая открывает широкое пространство для законодательных маневров” А.ЕФРЕМОВ отметил: “Нам сегодня вообще не нужно большинство в 300 голосов”. По его словам, “нам важно, чтобы по отдельным знаковым законам, которые голосуются в парламенте, было 300 и больше голосов”. “Но это совсем не значит, что одна политическая сила консолидирует эти голоса. Это значит, что в результате планомерной работы будет достигнуто компромиссное решение, которое объединяет политику нашего государства”, - добавил лидер фракции Партии регионов.