Янукович собрал лидеров СНГ «за круглым столом без острых углов»

Неформальная встреча руководителей стран – участниц Содружества независимых государств открылась в Ливадийском дворце в Ялте.

В форуме принимают участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Президент Армении Серж САРГСЯН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В.ЯНУКОВИЧ, по инициативе которого проводится саммит, встречал каждого президента на входе в Ливадийский дворец.

«Я благодарю вас за поддержку моей инициативы собраться за круглым столом, у которого, как говорится, нет острых углов», - сказал Президент Украины.

По его словам, на встрече будут обсуждаться два основных вопроса: механизм активизации экономического сотрудничества и планы по реализации совместных проектов развития транспортной и туристической инфраструктуры в том числе Крыма.

«Надеюсь, что результатом нашей дискуссии станет согласование приоритетов в сфере экономического взаимодействия. Экономическое сотрудничество определено государствами-участниками (СНГ) в качестве базового направления деятельности Содружества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины выразил надежду, что его российский коллега поделится итогами встреч «Большой восьмерки» и «Большой двадцатки», участником которой был Д.МЕДВЕДЕВ.